В МЧС рассказали о ходе ликвидации пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

В МЧС рассказали о ходе ликвидации пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

2021-12-23 07:52:59

2021-12-23 07:52:59

2021-12-23 07:52:59

2021-12-23 07:52:59

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