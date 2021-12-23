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Оргкомитет выразил сожаление из-за отказа НХЛ участвовать в Играх-2022

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Организаторы зимней Олимпиады – 2022 в Пекине сожалеют, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) оказалась пустить своих игроков на соревнования. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы канцелярии эпидемиологического контроля оргкомитета Игр Хуан Чунь.

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«Из-за пандемии они не смогли принять участие в соревнованиях. Мы выражаем сожаление по этому поводу», — сказал Хуан Чунь.

По его словам, в комитете сделают всё возможное, чтобы не допустить вспышки коронавирусной инфекции непосредственно в ходе Олимпиады.

«Мы твердо уверены, что принимаемые нами меры позволят минимизировать риск распространения вируса», — добавил он.

Более того, он гарантировал безопасность Игр для здоровья спортсменов и людей, которые примут участие в проведении соревнований.

О своем решении не посылать игроков на Олимпийские игры НХЛ сообщила 22 декабря. Уточнялось, что решение принято на фоне переносов матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков. Кроме того, в лиге обеспокоены распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

Ранее в среду, 22 декабря, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов оценил решение НХЛ не участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Комментируя слова о том, что с игроками НХЛ у российской команды больше шансов победить на Олимпиаде, Фетисов привел в пример прошлые Игры, когда россияне «на несколько секунд отскочили от поражения от немцев».

В свою очередь трехкратный чемпион мира по хоккею Валерий Каменский отметил, что из-за решения НХЛ Олимпиада «в зрелищности не потеряет».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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