Полтора десятка автомобилей столкнулись под Краснодаром из-за гололеда

Авария с участием 15 машин произошла в Кропоткине Краснодарского края. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Причиной ДТП стал гололед на одном из участков дороги. Видео происшествия опубликовано в Instagram-аккаунте, посвященном новостям региона.

Информация о пострадавших не поступала.

По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха в регионе понизится до –11 градусов, ожидается ухудшение видимости на дорогах и гололедица.

21 января на территории Сочи в Краснодарском крае начались обильные снегопады. Штормовое предупреждение в городе будет действовать до конца 24 декабря. 21 и 22 декабря в Сочи ожидается очень сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, до вечера 22 декабря в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря сохранится высокая лавиноопасность.