Жители Улан-Удэ рассказали о проблеме с отоплением после аварии на ТЭЦ

Жители Улан-Удэ рассказали о проблеме с отоплением после аварии на ТЭЦ

2021-12-23 07:39:56

2021-12-23 07:39:56

2021-12-23 07:39:56

2021-12-23 07:39:56

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