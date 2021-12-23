Раненого лосенка нашли во дворе сельской школы под Хабаровском

Во дворе сельской школы в районе Полины Осипенко Хабаровского края нашли раненого лосенка, который прятался от сторожевых собак. Он бегал под окнами образовательного учреждения, привлекая внимание людей. Поняв, что собаки ушли, лосенок скрылся в направлении леса.

По словам местных жителей, которые приводит ИА AmurMedia, животное было ранено в области шеи. Они не исключили, что лосенок забрел на сельскую базу, где его покусали собаки.

Об инциденте руководство школы рассказало главе местной администрации и участковому уполномоченному полиции. Дальнейшая судьба животного неизвестна.