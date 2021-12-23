Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарственный препарат от коронавируса «Мир-19». Об этом в среду, 22 декабря, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Сегодня мы получили регистрационное удостоверение ЛП-007720 от 22.12.2021 г. на высокоспецифичный противовирусный препарат «Мир-19»», — заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, особенность препарата в том, что он работает на генном (посттранскрипционном) уровне, то есть избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Геном человека при этом не затрагивается, уточнила Скворцова.

Директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов пояснил, что основными компонентами лекарства служат синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК). Они нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации внутри инфицированной клетки организма.

Клинические исследования, которые проходили в стационаре в красной зоне, демонстрируют безопасность и эффективность препарата «Мир-19».

По словам Скворцовой, зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров и ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции.

«Сам этот препарат — он достаточно приятный, со сладковатым небольшим привкусом, и не оставляет никаких после себя побочных неприятных действий, он хорошо переносится у всех», — добавила Скворцова.

Она подчеркнула, что чем раньше начать лечение препаратом «Мир-19», тем выше его эффективность.

По данным ФМБА, «Мир-19» будет эффективен против нового штамма коронавируса «Омикрон».

В середине октября в агентстве сообщали, что «Мир-19» будет зарегистрирован до конца года. 14 октября государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.