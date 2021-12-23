В Улан-Удэ без тепла осталась тысяча домов после аварии на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ без тепла осталась тысяча домов после аварии на ТЭЦ-1

2021-12-23 07:19:26

2021-12-23 07:19:26

2021-12-23 07:19:26

2021-12-23 07:19:26

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