Глава Бурятии прервал командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1

Губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов, который сейчас находится в Сирии с рабочим визитом, собирается прервать поездку и вернуться в Улан-Удэ, где произошла авария на ТЭЦ-1.

«Я сейчас нахожусь в Сирии. <...> С учетом ситуации в городе всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время», — отметил Цыденов. Его слова приводит пресс-служба администрации республики.

Кроме того, он подчеркнул важность скорого устранения аварии, чтобы избежать отселения жителей почти тысячи домов, которые находятся поблизости от места происшествия.

Ранее в этот же день градоначальник Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщал о подготовке властями пунктов временного размещения для жителей, чьи дома могут остаться без отопления после аварии на ТЭЦ-1

До этого Цыденов предупредил, что подача тепла ограничена в Железнодорожном районе. Власти попросили жителей не приводить детей в образовательные учреждения. На время восстановления деятельности ТЭЦ-1 в городе будет приостановлена работа ряда детских садов и школ, добавил он.

Авария на теплоэлектроцентрали Бурятии произошла в ночь на четверг. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Никто в результате происшествия не пострадал.

После происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы.