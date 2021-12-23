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Неизвестные напали на раскрывшего коррупцию в ритуальном бизнесе Тольятти

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В Самарской области неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью — коктейлями Молотова — дом мужчины, который раскрыл мошеннические схемы в ритуальном бизнесе города Тольятти.

В результате нападения мужчина не пострадал, но незначительно обгорела его машина, пишет РЕН ТВ.

Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на соседском доме. На кадрах видно, что нападавшие — двое мужчин, которые бросили на территорию участка три-четыре бутылки с зажигательной смесью. При этом лишь одна из бутылок перелетела за забор.

Мужчина связал произошедшее с его деятельность по выявлению коррупции в ритуальном бизнесе. Он пояснил, что ранее на него уже нападали неизвестные и серьезно повредили ногу. Сейчас он вынужден ходить, используя костыль.

В сентябре РЕН ТВ писали, что в Самарской области идет настоящая борьба за место в ритуальном бизнесе. Новым похоронным фирмам не дают работать. Люди крепкого телосложения угрожают рабочим, применяют против них силу, оказывают давление на директоров новых контор.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении почти 20 млн рублей в качестве взяток от руководства городской ритуальной службы МУПВ «Некрополь».

Следствие считает, что в период с 2019 по 2021 год он «регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь», а также через посредников «за общее покровительство» при оказании похоронных услуг.

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