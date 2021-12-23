Ректора Казанского федерального университета арестовали на два месяца

Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова арестовали на два месяца, сообщает телеканал «Известия».

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия. Гафурову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина проведет под арестом два месяца — до 21 февраля.

Руководителя одного из крупнейших вузов страны подозревают в причастности к организации заказного убийства в 1999 году в Татарстане. Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года.

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