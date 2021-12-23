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Назван срок проявления симптомов при заражении «Омикроном»

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При заражении вариантом коронавируса «Омикрон» симптомы болезни могут появиться уже на следующий день, рассказала 23 декабря замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эксперт рассказала, что чаще всего инкубационный период при заражении вариантом «Омикрон» составляет три-шесть дней, однако почувствовать недомогания человек может уже на следующий день после инфицирования.

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«Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта [с зараженным]», — цитирует Руженцову «РИА Новости».

По ее словам, быстрый рост числа заразившихся указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с «Дельта»-вариантом.

21 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что для «Омикрона» характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом.

В тот же день иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявила, что выраженная головная боль и упадок сил — это наиболее характерные симптомы нового штамма.

Ранее, 19 декабря, терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан рассказал, что сильное потоотделение во время сна может свидетельствовать о заболевании штаммом «Омикрон».

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