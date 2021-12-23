Назван срок проявления симптомов при заражении «Омикроном»

При заражении вариантом коронавируса «Омикрон» симптомы болезни могут появиться уже на следующий день, рассказала 23 декабря замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эксперт рассказала, что чаще всего инкубационный период при заражении вариантом «Омикрон» составляет три-шесть дней, однако почувствовать недомогания человек может уже на следующий день после инфицирования.

«Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта [с зараженным]», — цитирует Руженцову «РИА Новости».

По ее словам, быстрый рост числа заразившихся указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с «Дельта»-вариантом.

21 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что для «Омикрона» характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом.

В тот же день иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявила, что выраженная головная боль и упадок сил — это наиболее характерные симптомы нового штамма.

Ранее, 19 декабря, терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан рассказал, что сильное потоотделение во время сна может свидетельствовать о заболевании штаммом «Омикрон».