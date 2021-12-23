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Российским регионам разрешили менять тарифы на электроэнергию

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Правительство России реформирует тарифы на электроэнергию для населения. Так, регионы смогут самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным ставкам. Об этом 22 декабря сообщает «Коммерсант» со ссылкой на постановление кабмина.

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Согласно документу, регионы будут вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Регион может также определять разные тарифы для отдельных групп населения.

Тем, кто этот минимум превысит, придется платить по более высокому тарифу, подчеркивает газета. Пока методика вычисления такого объема еще не разработана.

При этом, добавляют журналисты, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго заверили, что для широких масс населения никаких изменений не произойдет. Реформа коснется только «черных майнеров», которые пользуются льготными тарифами на электричество для организации подпольных криптоферм — систем для добычи криптовалюты.

До сих пор постановление разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и Севастополе, а нынешние поправки распространяют такую возможность на все регионы страны без исключений.

Ранее, 9 декабря, глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков сказал «Известиям», что рост потребления электричества майнерами под видом населения в 2021 году в целом по стране может составить более 20%.

Под теневыми майнерами имеются в виду люди, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты. Сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тыс. человек, сказал «Известиям» источник в отрасли.

В итоге из-за стремительного роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и не регулируется законодательством, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией, добавил Михаил Хардиков.

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