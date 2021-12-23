Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться после Пасхи

Встреча папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла скорее всего пройдет в следующем году после Пасхи. Такое заявление 23 декабря сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Полагаю, что удобнее будет провести встречу после Пасхи, но точное время еще предстоит согласовать», — сказал он в интервью «РИА Новости» по итогам аудиенции в Ватикане.

При этом митрополит Волоколамский указал, что в качестве места проведения встречи будет выбрана «третья сторона», а не Москва или Ватикан. Также он исключил вариант того, что они снова встретятся в Гаване.

Кроме того, митрополит отметил, что патриарх Кирилл не планирует ехать в Ватикан для встречи с папой.

Русская православная церковь в 2022 году отметит Пасху 24 апреля, а Римско-католическая церковь — 17 апреля.

Ранее, 6 декабря, папа римский Франциск заявил, что новая его встреча с патриархом Кириллом обсуждается и состоится в обозримом будущем.

Предыдущая встреча, первая в истории после Великого церковного раскола в 1054 году, когда католическая и православная церкви полностью разделились, прошла на Кубе в 2016 году. По ее итогам было принято совместное заявление из 30 пунктов. В нем духовные лидеры призвали международное сообщество предотвратить вытеснение христиан с Ближнего Востока, сохранить традиционные христианские ценности в Европе и сделали ряд других важных заявлений.