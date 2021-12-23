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Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться после Пасхи
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Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться после Пасхи

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Встреча папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла скорее всего пройдет в следующем году после Пасхи. Такое заявление 23 декабря сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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«Полагаю, что удобнее будет провести встречу после Пасхи, но точное время еще предстоит согласовать», — сказал он в интервью «РИА Новости» по итогам аудиенции в Ватикане.

При этом митрополит Волоколамский указал, что в качестве места проведения встречи будет выбрана «третья сторона», а не Москва или Ватикан. Также он исключил вариант того, что они снова встретятся в Гаване.

Кроме того, митрополит отметил, что патриарх Кирилл не планирует ехать в Ватикан для встречи с папой.

Русская православная церковь в 2022 году отметит Пасху 24 апреля, а Римско-католическая церковь — 17 апреля.

Ранее, 6 декабря, папа римский Франциск заявил, что новая его встреча с патриархом Кириллом обсуждается и состоится в обозримом будущем.

Предыдущая встреча, первая в истории после Великого церковного раскола в 1054 году, когда католическая и православная церкви полностью разделились, прошла на Кубе в 2016 году. По ее итогам было принято совместное заявление из 30 пунктов. В нем духовные лидеры призвали международное сообщество предотвратить вытеснение христиан с Ближнего Востока, сохранить традиционные христианские ценности в Европе и сделали ряд других важных заявлений.

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