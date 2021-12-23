СМИ узнали о новом уголовном деле против экс-губернатора Пензенской области

В отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено еще одно уголовное дело. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает в четверг, 23 декабря, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Отмечается, что основанием для возбуждения дела стал рапорт оперативников ГУЭБиПК МВД, составленный после прошедших в марте обысков в здании Пензенской областной администрации.

В отчете, уточняет газета, указывалось, что в шкафу в служебном кабинете Белозерцева был обнаружен пистолет Макарова со спиленным номером, а в подсобном помещении рядом — 96 патронов калибра 9 мм к нему.

По версии адвокатов экс-губернатора, оружие не принадлежит их подзащитному, а возбуждение уголовного дела связано с намерением оказать давление на Белозерцева в связи с другим уголовным дело в отношении него — о получении взятки.

Обвинения по данному уголовному делу пока не предъявлено, так как две молекулярно-генетических экспертизы не показали отпечатков пальцев ни на патронах, ни на оружии.

Кроме того, по версии защитника экс-губернатора Дарьи Евмениной, материалы расследования были сфальсифицированы.

22 марта Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению во взяточничестве. Ему и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток в 31 млн рублей. Белозерцев вину не признал.

По версии следствия, путем дачи взяток Шпигелем Белозерцеву входящая в фармацевтическую компанию «Биотэк» «Фармация» выигрывала региональные конкурсы на поставку.

В апреле адвокаты Белозерцева сообщили, что экс-губернатор признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля, однако деньги предназначались на избирательную кампанию.