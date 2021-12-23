В ПФР назвали условия выхода на пенсию в 2022 году

В 2022 году право на страховую пенсию получат женщины родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года. Об этом рассказала в четверг, 23 декабря, заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

Она подчеркнула, что страховую пенсию по старости можно получать при достижении общеустановленного пенсионного возраста, а также при наличии необходимого стажа работы и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента.

«Что касается таких показателей как наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, то необходимо отметить, что ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно», — отметила Тарасова в беседе с агентством «Прайм».

При этом, объяснила Тарасова, в 2022 году для получения пенсии нужно будет иметь не менее 13 лет стажа и 23.4 — индивидуальный пенсионный коэффициент. При нехватке пенсионных коэффициентов и стажа назначение пенсии перенесется на срок, пока не появится требуемое количество, добавила она.

По ее словам, если через пять лет после достижения пенсионного возраста стажа и коэффициента по-прежнему не будет хватать, человеку будет назначена социальная пенсия.

21 декабря президент России Владимир Путин 21 декабря подписал закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 млрд рублей.

Ранее, 15 декабря, Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Госдума одобрила документ в III чтении 8 декабря.