Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Боррель и Блинкен обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Наука
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о консенсусе с канцлером по «Северному потоку – 2»
Мир
В ДНР рассказали об отказе Киева открыть КПП в новогодние праздники
Общество
Возгорание на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ ликвидировано
Мир
Украина и Венгрия заключили соглашение о транспортировке газа из ЕС
Мир
В США одобрили таблетки компании Pfizer от коронавируса
Мир
Глава Генассамблеи ООН заболел COVID-19
Наука
Российские ученые создадут моноклональные антитела против «Омикрона»
Интернет
TikTok занял первое место рейтинга самых популярных сайтов в интернете

В ПФР назвали условия выхода на пенсию в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году право на страховую пенсию получат женщины родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года. Об этом рассказала в четверг, 23 декабря, заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

Всем включено: новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными
Каких расходов это потребует и откуда предлагают взять деньги

Она подчеркнула, что страховую пенсию по старости можно получать при достижении общеустановленного пенсионного возраста, а также при наличии необходимого стажа работы и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента.

«Что касается таких показателей как наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, то необходимо отметить, что ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно», — отметила Тарасова в беседе с агентством «Прайм».

При этом, объяснила Тарасова, в 2022 году для получения пенсии нужно будет иметь не менее 13 лет стажа и 23.4 — индивидуальный пенсионный коэффициент. При нехватке пенсионных коэффициентов и стажа назначение пенсии перенесется на срок, пока не появится требуемое количество, добавила она.

По ее словам, если через пять лет после достижения пенсионного возраста стажа и коэффициента по-прежнему не будет хватать, человеку будет назначена социальная пенсия.

21 декабря президент России Владимир Путин 21 декабря подписал закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 млрд рублей.

Ранее, 15 декабря, Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Госдума одобрила документ в III чтении 8 декабря.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021