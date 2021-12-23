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Контактировавший с Харрис сотрудник Белого дома заболел COVID-19

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Сотрудник офиса вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 22 декабря, сообщается в заявлении представителя вице-президента Симон Сандерс на сайте Белого дома.

При этом отмечается, что у самой Харрис, которая контактировала с заразившимся, COVID-19 не обнаружен.

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«В среду утром сотрудник аппарата, который работал с вице-президентом в течение дня во вторник, получил положительный результат теста на COVID-19», — следует из заявления.

При этом отмечается, что ранее во вторник, понедельник и во все дни на прошлой неделе у этого сотрудника тесты показывали отрицательный результат.

Заболевший был полностью вакцинирован, а также получил бустерную дозу прививки и не испытывал никаких симптомов, отметила Сандерс.

По ее словам, после сообщения о заболевании сотрудника Харрис сдала два теста — один быстрый с антигеном, второй — ПЦР. Оба они показали отрицательный результат.

Следующий анализ у Харрис запланирован на пятницу, она не будет уходить на карантин, согласно правилам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

До этого, 17 декабря, сотрудник Белого дома, контактировавший с американским лидером Джо Байденом, заболел коронавирусом. При этом, по словам Псаки, тесты Байдена на COVID-19, сделанные в воскресенье и понедельник, показали отрицательный результат. Он продолжит работать и не будет уходить на карантин, поскольку полностью привит, подчеркнула она.

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