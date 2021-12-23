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В Сети зафиксировали предновогодний бум фишинговых сайтов

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В преддверии Нового года подскочило число фишинговых сайтов, рассказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов.

Это страницы мошенников, которые копируют ресурсы известных компаний — продавцов или банков. При этом доменное имя фишингового ресурса в браузерной строке отличается от настоящего на одну или несколько букв.

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Сайты-подделки позволяют мошенникам получить конфиденциальную информацию пользователей (логин, пароль, данные пластиковой карты и т.д.) или лишить их средств. В АКИТ утверждают, что столкнулись с увеличением числа фишинговых страниц во время пандемии.

В июне АКИТ присоединилась к информационному обмену с Центром взаимодействия и реагирования Банка России — ФинЦЕРТу. Ему организация передает информацию о фишинговых сайтах, после чего их блокируют. В 2021 году АКИТ удалось выявить около 100 опасных ресурсов, доступ к которым был ограничен. Часть страниц заблокировали в рамках сотрудничества с ЦБ, часть — с помощью интернет-провайдеров. При этом в прошлом году к таким мерам прибегать практически не приходилось, отметил Артем Соколов.

В Роскомнадзоре «Известиям» подтвердили, что в этом году в РФ фиксируют увеличение числа фишинговых сайтов. Так, на основании решений судов в 2021-м заблокировали или удалили 52 ресурса, в 2020-м — 24. На основании требований Генпрокуратуры в этом году заблокировали 2940 ресурсов, в прошлом — 368.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Злачное вместо: в Сети зафиксировали предновогодний бум фишинговых сайтов

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