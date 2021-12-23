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ЕК подтвердила получение жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»

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Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мария Тсони подтвердила получение запроса «Нафтогаза Украины» обязать российскую компанию «Газпром» продать в Евросоюз значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе. Соответствующее заявление она сделала в четверг, 23 декабря.

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«Мы получили эту жалобу, и мы оценим ее на основании наших стандартных процедур», — приводит ее слова ТАСС.

22 декабря «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию (ЕК), в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе.

Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил при этом, что отказ «Газпрома» от поставок больших объемов в ЕС является антиконкурентным и повлек за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. «Нафтогаз», добавил он, также несет убытки из-за этих злоупотреблений.

В тот же день депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек сказал «Известиям», что жалоба от одной частной компании, которая находится не в ЕС, на Еврокомиссию выглядит необычно.

17 декабря Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. По его словам, цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали семь раз.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря, запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже уровня начала его закачки в текущем году. По данным компании, за сутки из ПХГ Украины было отобрано 74,56 млн куб. м газа. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.

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