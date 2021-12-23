Трамп объяснил свой отказ помиловать Сноудена и Ассанжа

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, почему не помиловал бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена и основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время своего пребывания на посту главы Белого дома.

Он отметил, что дело «в отношении человека, который раскрыл настоящую коррупцию», вызвало у него «сильные чувства». Но бывший американский лидер решил не оказывать давление на ход расследования.

При этом Трамп не уточнил, идет речь о Сноудене или Ассанже.

«Я мог бы сделать это [помиловать его], но скажу так — есть люди с разными точками зрения на этот вопрос, на обоих сторонах этого дела. И есть плохие люди на одной стороне. И я решил, пусть суд сделает свою работу», — заявил он порталу The Daily Wire.

Действия другого обвиняемого экс-президент назвал «шпионской сделкой».

В августе 2020 года тогдашний американский президент Дональд Трамп обещал ознакомиться с делом Сноудена и рассмотреть вопрос о его помиловании. Однако в итоге политик не помиловал Сноудена. Тот, в свою очередь, отметил, что не расстроен произошедшим.

В июне 2013 года экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы с информацией о всеобъемлющей слежке в 60 странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 государств, о программах слежения за сотрудниками британских и американских спецслужб в интернете, а также о слежке США за официальными лицами и гражданами по всему миру.

10 декабря апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США. Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.