Боррель и Блинкен обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в среду, 22 декабря, договорились обсуждать предложения России по гарантиям безопасности при участии Евросоюза.

«Госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе <...> Они согласились с тем, что любые дискуссии по поводу европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Европейского союза», — говорится в документе на сайте Европейской службы внешних связей.

Кроме того, подчеркивается намерение США и ЕС использовать «соответствующие международные и региональные форумы, такие как ОБСЕ, чтобы ответить на эти вызовы».

19 декабря Жозеп Боррель заявлял о том, что ЕС обязан участвовать в предложенных Россией переговорах по безопасности в Евроатлантическом регионе. Он объяснил, что безопасность Европы последние 50 лет строилась на принципах, предложенных Хельсинкским заключительным актом и Парижской хартией.

Двумя днями ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия предложила США провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, а участие других стран лишит их смысла.

Тогда же стало известно, что США собираются дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.