Глава Генассамблеи ООН заболел COVID-19

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) Абдулла Шахид сдал положительный тест на коронавирус.

«Сегодня я получил положительный результат теста на COVID-19. Я изолируюсь дома с легкими симптомами», — написал Шахид 22 декабря в своем Twitter.

По словам председателя ГА ООН, он ранее был вакцинирован, а также получил бустерную дозу прививки.

«Я молюсь о миллионах людей, страдающих от COVID-19, и о миллиардах людей, не имеющих доступа к вакцине», — заключил глава Генассамблеи, подчеркнув, что он выступает за равный доступ к получению прививки во всем мире.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса получил положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что он проходит курс лечения от легких симптомов COVID-19. Рамафоса полностью вакцинирован и сейчас находится в самоизоляции в законодательной столице республики, Кейптауне.

До этого, 8 декабря, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Отмечалось, что у генсека нет никаких симптомов, и первоначальный тест дал отрицательный результат.