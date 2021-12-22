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В Сети появился трейлер нового фильма о Докторе Стрэндже

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Студия Marvel опубликовала первый тизер-трейлер нового фильма по комиксам «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ролик доступен с 22 декабря на YouTube-канале Marvel.

Ранее, в ходе событий фильма «Человек Паук: Нет пути домой», помогая Питеру Паркеру справиться с его проблемами, Доктор Стрэндж совершил большую ошибку. Заклятие, которое должно было решить все, внезапно вышло из-под контроля, и теперь мультивселенная, о которой известно крайне мало, может разорвать измерение на части.

В ролике Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча находит Алую Ведьму, которую играет Элизабет Олсен, и спрашивает у нее, что ей известно о мультивселенной.

В конце видео авторы фильма дали понять, что великий маг столкнется с весьма сложной проблемой.

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В фильме также к привычным ролям вернулись Чивител Эджиофор, Бенедикт Вонг и Рейчел МакАдамс. Режиссером выступил Сэм Рейми, снявший трилогию «Зловещие мертвецы» и первую трилогию о Человеке-пауке, отмечает «Ридус».

Премьера картины намечена на 5 мая 2022 года. Ранее Бенедикт Камбербэтч заявил, что пока он не собирается прощаться с ролью мага, пишет REGNUM.

Ранее, 22 декабря, американский потоковый сервис HBO опубликовал видеоролик, посвященный премьерам 2022 года. В видео присутствуют первые кадры новых проектов сервиса, а также новых сезонов вышедших ранее шоу. Так, в 2022 году выйдет приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона», основанный на реальной истории сериал «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен, а также комедия о пиратах от режиссера Тайки Вайтити.

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