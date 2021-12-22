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HBO представил новинки 2022 года

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Американский потоковый сервис HBO опубликовал видеоролик, посвященный премьерам 2022 года. Видео доступно с 22 декабря на странице сервиса HBO Max в Twitter.

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В видео присутствуют первые кадры новых проектов сервиса, а также новых сезонов вышедших ранее шоу. Так, в 2022 году выйдет приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона», основанный на реальной истории сериал «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен, а также комедия о пиратах от режиссера Тайки Вайтити.

Кроме того, выйдет одноименный сериал про Миротворцев из «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна и мультсериал о Гремлинах, пишет сайт kp.ru.

На следующий год также намечена премьера четвертого сезона шоу «Мир Дикого Запада», второй сезон «Эйфории» и перезапуск «Сплетницы». Кроме того, зрители увидят экранизацию романов Филиппа Пулмана «Темные начала».

Одним из первых выйдет специальный выпуск «Гарри Поттера», посвященный 20-летию с выхода первого фильма франшизы.

Пока HBO Max не назвал точные дату релизов, пишет REGNUM.

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