Глава «Билайна» назвал Зимина важнейшей фигурой в истории компании

Гендиректор «Вымпелкома» (торговая марка — «Билайн») Александр Торбахов прокомментировал «Известиям» смерть основателя и почетного президента компании Дмитрия Зимина.

«Это очень грустная новость. Дмитрий Борисович — это важнейшая фигура для истории компании: он не просто создал и управлял «Билайном», — в характере компании до сих пор очень много его черт: его невероятное чувство юмора, вечный оптимизм, потрясающий ясный ум и смелость», — сказал Торбахов.

По словам гендиректора «Вымпелкома», Зимин обладал скромностью, «которая в наши дни такая редкость среди успешных людей». Он заявил, что в компании будет не хватать этого человека.

Основатель «Билайна» умер в Швейцарии в возрасте 88 лет в среду, 22 декабря. По словам его сына Бориса, «он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел».

Дмитрий Зимин основал компанию «Вымпелком» в 1992 году вместе с предпринимателем Константином Кузовым и американским бизнесменом Оги К. Фабелой II. С начала 2000-х годов занимался благотворительностью.