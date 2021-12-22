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Ректор самарского вуза Ашмарина задержана по подозрению в мошенничестве

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Самарский районный суд продлил на 72 часа задержание ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светланы Ашмариной по делу о мошенничеству. Об этом 22 декабря сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Решение вопроса о дальнейшей мере пресечения будет зависеть от ее готовности сотрудничать со следствием», — пояснил он.

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Ашмарина была задержана еще 20 декабря. В тот же день ей были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве.

«Ректору ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — сообщили в управлении СК по региону.

Как отметили в ведомстве, подозреваемая, которая занимала пост ректора СГЭУ с 2019 года, была отстранена от исполнения обязанностей на период следственных действий.

По версии следствия, в ноябре 2020 года Ашмарина вместе с замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований и подготовки научных кадров, заключили фиктивные договора на 3,5 млн рублей, согласно которым Самарский государственный экономический университет выступал исполнителем ряда научно-исследовательских работ. При этом отмечается, что указанные работы фактически были выполнены путем переработки ранее уже написанных работ и фальсификации результатов социсследований.

Перечисленные средства за исследовательские работы обвиняемая «незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения, которые фактически не выполняли работы». В результате действий Ашмариной, как подчеркнули в СК, Самарскому государственному экономическому университету был причинен материальный ущерб в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Ранее в среду Басманный суд арестовал на два месяца ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве и приготовлении к убийству (ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ), а также в подстрекательстве к убийству (ч.4. ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ), совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Как рассказал «Известиям» руководитель уголовной практики BMS Law Firm адвокат Александр Иноядов, соучастие в убийстве по найму влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненного лишения свободы.

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