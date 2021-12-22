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Суд в США назначил на 3 января первичные слушания по делу Клюшина

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Бостонский суд (штат Массачусетс, США) проведет первичные слушания по делу российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в киберпреступлениях, 3 января. Об этом 22 декабря объявил судья Дональд Кэбелл на заседании суда в режиме видеоконференции.

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«Я назначаю предъявление обвинений на 3 января», — сказал судья.

При этом он отметил, что Клюшин обвиняется в махинациях на торгах с помощью киберсредств. Суд также постановил оставить, россиянина под стражей.

До этого процедура чтения обвинений и заслушивания ответа россиянина планировалась на среду, 22 декабря. Тем не менее, стороны процесса решили дождаться дополнительных материалов из Швейцарии, откуда экстрадировали Клюшина.

Ранее, 20 декабря, Министерство иностранных дел России заявило, что Москва будет добиваться возвращения российского бизнесмена из США на родину. По словам уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григория Лукьянцева, очередной обвинение со стороны Соединенных Штатов является эпизодом «охоты» за россиянами.

19 декабря пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов назвал экстрадицию в Штаты Клюшина очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на россиян. Он отметил, что посольство РФ глубоко разочаровано решением министерства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи Клюшина американской стороне.

В марте 2021 года предпринимателя во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона. США обвиняют его в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

Владислав Клюшин владеет компанией «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». На сайте сказано, что ей пользуются в администрации президента, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Суть сервиса в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия.

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