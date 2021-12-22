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Программу расселения аварийного жилья в Тверской области завершат досрочно

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В Тверской области намерены досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Решение о сокращении сроков было принято на заседании регионального правительства 22 декабря.

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«Планы по переселению из аварийного жилья на 2024 и 2025 годы будут выполнены в 2022 и 2023 годах. Сегодня очень важно оперативно осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию жилья», — заявил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Всего планируется расселить 88,4 тыс. аварийных кв. м, на которых проживают 5,1 тыс. человек. Досрочно новое жилье получат 1,8 тыс. человек, проживающих в 363 домах. Здания расположены в Нелидовском и Вышневолоцком городских округах, Молоковском, Лихославльском, Пеновском, Рамешковском и Селижаровском муниципальных округах, а также Калязинском, Калининском, Бельском, Максатихинском и Сонковском районах, пишут «Тверские ведомости».

Действующую программу по переселению граждан запустили в Тверской области в 2019 году. По ее итогам в 2019-2020 годах новые квартиры получили жители аварийных домов в Твери, Ржеве, Торжке, Вышневолоцком и Осташковском горокругах, Бельском, Зубцовском, Конаковском и Торопецком районах.

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