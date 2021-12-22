Джонсон и Шольц согласились с важностью взаимодействия с РФ по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц отметили, что странам важно взаимодействовать с Россией для деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам их телефонного разговора.

Текст сообщения размещен 22 декабря на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

«Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в том числе текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии», — говорится в материале.

Кроме того, Джонсон и Шольц подчеркнули ценность отношений между Великобританией и Германией, «которая определяется общим мировоззрением стран».

Они обязались сохранять партнерские отношения во внешней политике, поддержании климатической обстановки и в торговле. Кроме того, лидеры обсудили распространение в своих странах нового штамма коронавируса «Омикрон».

Премьер-министр и канцлер Шольц также приветствовали возможность председательства Германии в G7 в 2022 году для развития прогресса, достигнутого во время председательства Великобритании в текущем году.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Президент РФ Владимир Путин при этом подчеркнул, что напряженность в Европе — это вина США. Размещение американских элементов ПРО, а также проведение крупномасштабных учений вблизи границ страны вызывает беспокойство РФ.