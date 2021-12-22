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Жители Москвы и Подмосковья поделились впечатлениями от аномального мороза

Жители Москвы и области рассказали, как переживают сильнейший за 54 года мороз
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Жители Москвы и Московской области рассказали, как переживают аномальный мороз. Об этом сообщил телеканал «360» в среду, 22 декабря.

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Московский регион накрыло волной сильного холода. Прошедшая ночь стала самой морозной в столице за последние 54 года. На станции ВДНХ зафиксировали -22,8 градуса, а в Черустях — -28,8. Как отмечает НСН, в прошлый раз такой мороз 22 декабря фиксировали в 1967 году.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в центре города столбик термометра опустился до -19,6 градуса, а в районах Тушино и Бутово — до -22,9 градуса, пишет RT. Тишковец отметил, что погода в ночь на 22 декабря стала «морозным дном», уточнил сайт kp.ru.

Жители региона делятся в соцсетях фотографиями и видео заснеженных парков и улиц.

«Дятлы надулись пуховыми шарами и сидели у кормушек, нехотя попрыгали от меня по стволу, но не улетали. А на обратном пути на рябине встретила дрозда, он тоже никуда не улетел, а стал клевать ягоды. Страшно в такой мороз без еды. Все к ней жмутся поближе», — рассказала жительница Истры.

Жительница столицы рассказала, что от прогулки на улице ресницы покрываются инеем и становятся белоснежными.

«Национальный русский макияж, или коротко о погоде в Москве», — написала автор снимка.

Из-за мороза жители московского региона также смогли наблюдать гало в небе. Оно появляется в морозную и ясную погоду из-за преломления света.

Ранее 22 декабря специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода на Новый год в Москве. Так, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов.

Позднякова отметила, что наиболее достоверный прогноз появится за семь дней до 31 декабря, когда начнется так называемый естественный синоптический период, сообщает телеканал «Звезда». В это время можно будет сказать, как быстро будет перемещаться тот или иной атмосферный вихрь.

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