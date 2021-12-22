В Великобритании побит антирекорд выявленных за сутки случаев коронавируса

В Великобритании за сутки выявлено более 106 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Это является антирекордом за время пандемии. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает Sky News.

За последние 24 часа зафиксировано 106 122 случая COVID-19. Скончались 140 человек.

Предыдущий максимум заболевших в Соединенном Королевстве за всю пандемию — более 93 тыс. Он был зафиксирован ранее в этом месяце.

Ранее в этот день стало известно, что в Великобритании зафиксировано 14 летальных случаев среди пациентов с «Омикрон»-штаммом коронавируса, передает RT.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 21 декабря случаи нового штамма коронавируса «Омикрон» зафиксировали уже в 106 государствах мира. В отчете организации говорится, что общий риск, «связанный с вызывающим обеспокоенность вариантом», остается очень высоким», пишет Pravda.Ru.

Тогда же директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона. По его словам, «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

ВОЗ предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

Многие страны Европы уже ввели новые ограничения, закрыв или ограничив работу ночных клубов, баров, ресторанов и других общественных мест, заметно оградив возможности для массовых сборищ и переведя людей на дистанционную работу. Нидерланды объявили общенациональный локдаун. При этом многие европейские правительства предупредили граждан, что после Рождества может последовать новая серия ограничений.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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