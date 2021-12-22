Еще 11 зданий включили в реестр объектов культурного наследия в Саратове

В Саратове в госреестр объектов культурного наследия включили еще 11 зданий. Соответствующие приказы главы профильного управления Владимира Мухина были опубликованы 22 декабря.

Речь идет о двух- и трехэтажных домах 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 по улице Щорса, а также домов 10 и 8 на Гвардейской (они же 1 и 2 по Щорса). Их возвели в 1950–1951 годах, уточняет ИА «Взгляд-инфо». Спроектировал здания известный саратовский архитектор Николай Усов.

Также в перечень объектов ОКН попал четырехэтажный дом 10 по улице Спартака. Он построен по проекту архитекторов Капкина и Нечаева в 1956 году.

Летом сообщалось, что власти Саратова приняли решение не сносить два аварийных дома в Волжском районе города. Здания дореволюционной постройки будут реконструированы до 1 сентября 2023 года.