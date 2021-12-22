Грызлов заявил о блокировке Украиной мирных инициатив Донбасса

Украинская делегация неизменно блокирует любые мирные инициативы Донбасса. Об этом 22 декабря заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

«Представители Донбасса призвали Киев в рамках односторонней гуманитарной акции вернуть захваченного представителя Луганска в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. — Ред.) Андрея Косяка и, по решению Украины, других удерживаемых лиц, имеющих проблемы со здоровьем. Также они призвали Украину обеспечить помилование 13 человек в рамках процессуальной очистки, ходатайства о помиловании которых, по словам Киева, почти год лежат на столе у президента Украины», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Грызлова, Украина отвергла все мирные инициативы Донбасса.

О задержании наблюдателя СЦКК Андрея Косяка украинскими солдатами в пределах участка разведения сил стало известно 13 октября.

На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о допросе задержанного. Отмечалось, что наблюдатель был захвачен, когда якобы совершал разведку около оставленных ВСУ позиций. В тот же день народная полиция Луганской народной республики (ЛНР) указала, что СБУ применяет пытки и использует психотропные препараты, чтобы вынудить представителя республики дать ложные показания. В ЛНР также указали на бездействие ОБСЕ.

19 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что захваченный украинскими силовиками Косяк оказался гражданином России, но, по ее словам, власти Украины не поставили в известность дипломатические и консульские учреждения РФ.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.