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Полянский заявил о «кольце нестабильности» вокруг России и Белоруссии

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Страны Совета Безопасности ООН должны обратить внимание на ситуацию, когда Россию и Белоруссию окружают кольцом нестабильности с запада и юга. Такое мнение 22 декабря озвучил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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«Фактически Россию и Белоруссию окружают неким кольцом нестабильности с запада и юга. Эта ситуация напрямую угрожает нашей стабильности и безопасности и поэтому должна серьезно приниматься в расчет странами — членами Совета Безопасности ООН при реализации своего мандата в соответствии с Уставом ООН», — сказал он на неформальном заседании СБ ООН по «формуле Арриа».

8 декабря государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал украинскую спецоперацию «Полесье» у границы. Он отметил, что у Белоруссии есть право провести учения в ответ.

4 декабря в госпогранкомитете Белоруссии заявили, что украинские пилоты во время учений нарушили границу республики. Сообщалось, что украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию страны.

Спустя день представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов отметил, что в случае дальнейших нарушений Украиной границы Белоруссии пограничники будут действовать крайне жестко.

10 декабря российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США Poseidon Р-8А в небе над Черным морем.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 9 декабря сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что, в частности, американцы тренируют пуски крылатых ракет.

За день до этого российские Су-27 сопроводили в небе над Черным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000».

3 декабря гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Отмечалось, что военный самолет хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации. Она подчеркнула, что если в данном случае катастрофу удалось предотвратить, это не значит, что США и НАТО могут безнаказанно рисковать жизнями людей.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы страны летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября Путин сказал, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.

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