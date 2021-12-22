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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей россиян

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта. Об этом сообщается на думском сайте 22 декабря.

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Отмечается, что при этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

«Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства», — говорится в сообщении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данное решение облегчит жизнь многим автовладельцам. По его словам, речь идет примерно о 50 млн транспортных средств.

В свою очередь, член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов, комментируя принятие закона, отметил, что многие автовладельцы сами регулярно обслуживаются в проверенных сервисах и на станциях технического обслуживания.

Законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра правительство РФ поддержало в ноябре. Премьер-министр Михаил Мишустин 13 сентября заявлял, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью. В связи с этим, отмечал он, будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил 9 ноября в беседе с «Известиями», что закон может помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По его словам, принятие документа позволит экономить семейный бюджет и время.

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