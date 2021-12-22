Ректора КФУ арестовали на два месяца

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, его арестовали на два месяца. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе суда.

«22 декабря 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в […] Гафурова Ильшата Рафкатовича до 21 февраля 2022 года»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайства защиты об избрании в отношении Гафурова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, было отклонено.

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