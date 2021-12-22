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В США заявили об отсутствии агрессивных планов в отношении России

В США заявили об отсутствии агрессивных планов в отношении России

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США с союзниками по НАТО не имеют агрессивных планов в отношении России. Об этом в среду, 22 декабря, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

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«У НАТО нет агрессивных целей в отношении России, это оборонительный союз», — сказала она в ходе брифинга, трансляция ведется на странице Белого дома в Twitter.

Псаки подчеркнула, что воинственная риторика исходbт только от России.

На просьбу прокомментировать заявления Кремля, что Североатлантический альянс представляет угрозу для региональной безопасности, Псаки отметила, что у президента России Владимира Путина «своя аудитория, и это не американцы, или люди, которые живут здесь».

Ранее, 21 декабря, Путин заявил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, Москва озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут, добавил он.

20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. По словам дипломата, сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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