Расходы на развитие образования и культуры вырастут в Якутске

В Якутске вырастут расходы на развитие образования и культуры. Об этом говорится в проекте решения о бюджете городского округа на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов.

На развитие образования в 2022 году заложено 13 млрд 140 млн рублей, что выше уровня текущего года. В частности, запланирован ввод новой школы на 990 мест в микрорайоне «Прометей», а также завершение укрепительно-восстановительных работ по школе № 38, передает ИА SakhaNews. Предусмотрены расходы на выкуп пристроев к СОШ № 12, СОШ № 5, Хатасской СОШ, здания в 68-м квартале для размещения школы на 990 мест, завершение работ по разработке проектно-сметной документации строительства пристроев к СОШ № 26 и СОШ № 29.

Финансирование по разделу «Культура» предусмотрено на сумму 800 млн рублей с ростом на 112 млн рублей от утвержденного плана 2021 года. Средства планируется направить на содержание учреждений культуры, комплектование книжных фондов, организацию культурно-массовых мероприятий, поддержку творческих коллективов.