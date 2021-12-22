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Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин
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Экс-министр связи России назвал Зимина первопроходцем в отрасли

Экс-министр связи России Рейман назвал Зимина первопроходцем в отрасли
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Основатель и почетный президент компании «Вымпелком» (торговая марка — «Билайн») Дмитрий Зимин был первопроходцем в отрасли. Об этом 22 декабря «Известиям» заявил бывший министр связи и информационных технологий России Леонид Рейман.

«Безусловно, Зимин был первопроходцем в отрасли и сделал много полезного для развития мобильной связи в стране», — сказал он.

О том, что основатель «Билайна» умер в Швейцарии в возрасте 88 лет, стало известно ранее в этот же день. По словам его сына Бориса, «он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел».

Дмитрий Зимин основал компанию «Вымпелком» в 1992 году вместе с предпринимателем Константином Кузовым и американским бизнесменом Оги К. Фабелой II. С начала 2000-х годов занимался благотворительностью.

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