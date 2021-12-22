Песков рассказал об уровне антител к COVID-19 у Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 декабря сообщил, что у президента России Владимира Путина высокий уровень антител к коронавирусу.

«У него действительно высокий уровень (антител — Ред.). У него титры очень высокие. И потом, он только что ревакцинировался, то есть был сделан бустер. И плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, достаточный уровень защиты», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 24».

Песков добавил, что у него тоже высокий уровень антител.

Президент России прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины президент привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

13 октября Путин заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он пояснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V».

21 ноября Путин сообщил, что ревакцинировался от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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