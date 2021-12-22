Современный маммограф доставили в Ульяновск

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в ульяновскую женскую консультацию № 1 на проспекте Врача Сурова поступил новый маммограф. Его стоимость составляет 12,5 млн рублей.

Аппарат позволит обеспечить высококачественное рентгеновское изображение молочной железы. Одно из главных преимуществ оборудования — современный архив, который прилагается к маммографу. Благодаря этой функции врачи могут проследить за обследованием пациентки в различных временных промежутках. На современном аппарате также улучшено качество визуализации, что позволяет диагностировать новообразования размером от 1 до 2 мм, пишет ulpravda.ru.

Рак молочной железы (РМЖ) — самый распространенный вид рака среди женщин, его часто выявляют уже на поздних стадиях, когда вылечить заболевание гораздо сложнее. Однако существуют факторы, которые указывают на то, что у женщины имеется повышенный риск онкологии молочной железы. О том, какие это признаки и как самостоятельно провести осмотр груди, 15 октября «Известиям» рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.