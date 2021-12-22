Акваферму по выращиванию форели построят в Мурманской области

В Мурманской области зарегистрировали два новых резидента Арктической зоны РФ. Теперь в регионе их насчитывается 102. Об этом сообщили в министерстве развития Арктики и экономики региона.

Компания «Порчниха» планирует построить акваферму по выращиванию форели садковым способом в Ловозерском районе. Объем инвестиций по проекту составляет 26 млн рублей. Другой резидент — индивидуальный предприниматель Василий Шаповалов. Он намерен до 2025 года построить базу отдыха у озера Окуневое в Мурманске. Инвестор собирается вложить в строительство 4 млн рублей, пишет ИА «Би-порт».

В сентябре статус Арктической зоны России получили три компании, работающие в Мурманской области. Это представители малого и среднего бизнеса: ООО «НОРДЕРН», ООО «Огни Заполярья» и ООО «Арктический проект». НОРДЕРН построит в Печенгском округе гостиничный комплекс. Объем инвестиций в проект превысит 25 млн рублей. «Огни Заполярья» будут строить складскую недвижимость в Мурманске. Инвестор компании «Арктический проект» вложит 14 млн рублей в строительство двух продовольственных магазинов в Кольском районе.