Поезда задерживаются на Белорусском и Горьковском направлениях из-за погоды

Поезда следуют с опозданием в обе стороны на участке Одинцово — Белорусский вокзал Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) из-за перебоев напряжения в контактной сети, обусловленных погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали в среду, 22 декабря.

«В связи с перебоями напряжения в контактной сети с 19:27 до 19:40 на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в настоящее время в пути задерживаются поезда Белорусского направления в обе стороны», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

По той же причине задерживаются пригородные поезда в сторону столицы на участке Орехово-Зуево — Павловский Посад, пишет «Москва 24».

В МЖД принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства, а также заверили, что принимают все необходимые меры для восстановления графика движения.

Ранее в этот день в Московском регионе «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов продлили до 11:00 24 декабря, пишет РИАМО.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве ночь на среду, 22 декабря, оказалась аномально холодной, таких сильных морозов не было в столице с 1967 года, когда температура опустилась до –22,8 градуса