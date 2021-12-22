Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия
Наука
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
Спорт
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Общество
Ректора КФУ арестовали на два месяца
Мир
Украина и Венгрия заключили соглашение о транспортировке газа из ЕС
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
Глава ВОЗ призвал «покончить с пандемией» коронавируса в 2022 году
Общество
Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада

Четыре женщины пострадали при пожаре в парикмахерской под Саратовом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре женщины получили травмы в результате поджога парикмахерской в Саратовской области. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил РЕН ТВ.

За пожар ответили: кому дали реальные сроки по делу о «Зимней вишне»
Юристы оценили шансы осужденных освободиться досрочно

ЧП произошло ранее в этот день в городе Аткарске в заведении, расположенном на Советской улице. Мужчина разлил по помещению первого и второго этажей здания горючую жидкость, а затем зажег ее и скрылся. В помещении находились люди.

В результате пострадали четыре женщины, которых доставили в больницу, пишет НСН. По словам врачей, у них травмы, характерные для падения с высоты, а также ожоги различной степени тяжести. Врачи стабилизировали состояние пострадавших. Сейчас всех четверых перевозят в Саратов, в областной центр комбустиологии.

Личность мужчины установлена. Как сообщает РЕН ТВ, подозреваемый сам явился в отдел полиции. Им оказался 38-летний Руслан Оноприенко. По некоторым данным, он является бывшим мужем хозяйки парикмахерской.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, отмечает телеканал «360».

Ранее 22 декабря в Томске возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» после поджога гипермаркета «Лента». По предварительным данным, мужчина, который был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Площадь пожара составляла около 5 тыс. кв. м. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал.

Подозреваемого в поджоге задержали, он был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Причины своего поступка он пояснить не смог.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021