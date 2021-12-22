Четыре женщины пострадали при пожаре в парикмахерской под Саратовом

Четыре женщины получили травмы в результате поджога парикмахерской в Саратовской области. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло ранее в этот день в городе Аткарске в заведении, расположенном на Советской улице. Мужчина разлил по помещению первого и второго этажей здания горючую жидкость, а затем зажег ее и скрылся. В помещении находились люди.

В результате пострадали четыре женщины, которых доставили в больницу, пишет НСН. По словам врачей, у них травмы, характерные для падения с высоты, а также ожоги различной степени тяжести. Врачи стабилизировали состояние пострадавших. Сейчас всех четверых перевозят в Саратов, в областной центр комбустиологии.

Личность мужчины установлена. Как сообщает РЕН ТВ, подозреваемый сам явился в отдел полиции. Им оказался 38-летний Руслан Оноприенко. По некоторым данным, он является бывшим мужем хозяйки парикмахерской.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, отмечает телеканал «360».

Ранее 22 декабря в Томске возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» после поджога гипермаркета «Лента». По предварительным данным, мужчина, который был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Площадь пожара составляла около 5 тыс. кв. м. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал.

Подозреваемого в поджоге задержали, он был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Причины своего поступка он пояснить не смог.