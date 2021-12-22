КГБ Белоруссии задержал россиянина по делу о терроризме

Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал россиянина по подозрению в поджоге автомобиля сотрудника системы МВД и в проколе шин 39 троллейбусов из экстремистских побуждений. Об этом 22 декабря сообщил начальник управления КГБ по Гомельской области Александр Мельников.

«Недавний пример — задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации [...] который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника управления департамента исполнения наказаний по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта», — сказал он на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с активом Гомельской области. Его слова приводит «БелТА».

Мельников также подчеркнул, что деструктивные силы продолжают попытки дестабилизации обстановки.

Ранее в среду Лукашенко рассказал о задержании семи человек за попытку совершить теракты. По его словам, одного всё еще разыскивают, он мог сбежать в Россию.

6 декабря сообщалось, что милиция Минска задержала пять человек по подозрению в попытке совершения теракта. Отмечалось, что задержанные могут быть причастны к попытке поджога одного из зданий РУВД Фрунзенского района Минска в августе 2021 года.

Ранее, 18 октября, белорусский лидер заявил, что в период проведения конституционного референдума может быть предпринята новая попытка активизации протестов. Среди методов, которые используют западные страны, он перечислил информационные технологии и психологическую войну, которая создает у населения негативный образ власти. По словам президента, возможна новая попытка революции в республике.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Она является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.