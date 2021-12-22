Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия
Наука
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
Спорт
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Общество
Ректора КФУ арестовали на два месяца
Мир
Украина и Венгрия заключили соглашение о транспортировке газа из ЕС
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
Глава ВОЗ призвал «покончить с пандемией» коронавируса в 2022 году
Общество
Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада

Федеральную целевую программу развития Крыма продлят до 2030 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал продление федеральной целевой программы развития до 2030 года.

«Владимир Владимирович (Путин) принял решение увеличить федеральную целевую программу, она сейчас согласовывается с правительством Российской Федерации, с 2025 по 2030 год выделение дополнительных средств с возможностью «сдвижки влево» (на более ранний срок) этих средств в случае, если у нас будет готова проектная документация. Там 200 млрд рублей практически», — сообщил Аксенов.

Список объектов, которые нужно включить в ФЦП, планируется согласовать к 1 февраля, передает Крыминформ.

Ранее в декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие Республики Крым и Севастополя. План мероприятий рассчитан до 2025 года. Особое внимание будет уделено строительству жилых зданий, дорог, созданию инженерной инфраструктуры. В перспективе намечается ввод в эксплуатацию индустриальных парков, развитие гражданского и рыбопромыслового флотов. Предусмотрена поддержка туристической отрасли.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021