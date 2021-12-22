Федеральную целевую программу развития Крыма продлят до 2030 года

Глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал продление федеральной целевой программы развития до 2030 года.

«Владимир Владимирович (Путин) принял решение увеличить федеральную целевую программу, она сейчас согласовывается с правительством Российской Федерации, с 2025 по 2030 год выделение дополнительных средств с возможностью «сдвижки влево» (на более ранний срок) этих средств в случае, если у нас будет готова проектная документация. Там 200 млрд рублей практически», — сообщил Аксенов.

Список объектов, которые нужно включить в ФЦП, планируется согласовать к 1 февраля, передает Крыминформ.

Ранее в декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие Республики Крым и Севастополя. План мероприятий рассчитан до 2025 года. Особое внимание будет уделено строительству жилых зданий, дорог, созданию инженерной инфраструктуры. В перспективе намечается ввод в эксплуатацию индустриальных парков, развитие гражданского и рыбопромыслового флотов. Предусмотрена поддержка туристической отрасли.