Псковскую область признали одной из самых читающих в России

Псковская область оказалась второй в рейтинге самых читающих регионов России. Его составил Российский книжный союз. Также в тройку лидеров включили Калининградскую область и Карелию. А вот Москва и Петербург не вошли даже в десятку.

Бумажные книги обеспечивают высокую долю продаж, но растет и процент цифровых изданий. Так, в этом году электронные и аудиокниги собрали 35% всей выручки от продаж книг. Это на 10% больше, чем годом ранее, пишет Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что наибольшую читательскую активность сегодня демонстрируют юные россияне в возрастных группах 16–19 лет и 20–24 года. Согласно данным «Росиндекса», их интерес к книге вырос на 62,7% по сравнению с допандемийной картиной. По прогнозу аналитиков, к концу года объем книжного рынка России составит 361 млн экземпляров и 99 млрд рублей.