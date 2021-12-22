Неизвестные повредили обелиск «Журавли» в Рубцовске

В алтайском городе Рубцовске в сквере Победы вандалы повредили народный обелиск «Журавли». Они оторвали несколько букв целиком, а несколько повредили частично.

Altapress.ru пишет, что за действия, оскверняющие память и оскорбляющие ветеранов, виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

В январе 2020 года ученики рубцовской гимназии объявили сбор средств на создание народного монумента «Обелиск Победы». Власти города поддержали эту идею.

Памятник был установлен 7 мая. Он выполнен в виде вертикальной плиты с числами 1941–1945 и фигурами летящих журавлей. Также на плите есть слова из песни «Журавли».