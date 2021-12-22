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Галерея дизайнерских елок открылась на Кузнецком Мосту в Москве

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Галерея новогодних елей, в украшении которых приняли участие дизайнеры и медиаперсоны, открылась в столице на улице Кузнецкий Мост в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом официальный сайт мэра Москвы сообщает в среду, 22 декабря.

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«Главная тема проекта в этом году — «Елки больших городов. Новогодние традиции», поэтому, гуляя по этой фестивальной площадке, можно «побывать» в Париже и Мадриде, Нью-Йорке и Лиссабоне, Сеуле и Копенгагене. И, конечно, увидеть елку, на украшение которой вдохновила Москва», — рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Галерея включает в себя 15 праздничных елей. Рядом с каждым деревом есть табличка с QR-кодом, отсканировав который, можно узнать, какими источниками вдохновлялись их декораторы, когда создавали праздничное убранство, передает агентство городских новостей «Москва».

Так, Москва вдохновила дизайнера Яну Расковалову. В декоре ее новогодней ели городской ритм и технологичное новогоднее убранство. На верхушке дерева — звезда Спасской башни, пишет «Москва 24».

Дизайнер одежды Анастасия Задорина украсила елку пиктограммами с зимними видами спорта, предвкушая начало зимней Олимпиады в Пекине, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день на Соборной площади Московского Кремля завершили работы по украшению новогодней ели. Основным мотивом дизайна стала сказка «Морозко». Эти же украшения использовали в прошлом году, сообщает телеканал «360».

Высота дерева составляет 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м.

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