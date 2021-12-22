«Нафтогаз» попросил ЕС обязать «Газпром» продавать больше газа через Украину

Компания «Нафтогаз Украины» пожаловалась Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона попросила, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе украинской компании.

Как заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском газовом рынке и своими действиями искусственно создает дефицит топлива.

Кроме того, украинская компания предложила ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.

Также, по мнению «Нафтогаза», «Газпром» должен допустить в свою газотранспортную систему для экспорта газа частные компании из РФ и стран Центральной Азии.

Ранее, 17 декабря, Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для украинцев на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. Он заметил, что цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали так много.

В ноябре глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.