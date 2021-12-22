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«Нафтогаз» попросил ЕС обязать «Газпром» продавать больше газа через Украину

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Компания «Нафтогаз Украины» пожаловалась Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона попросила, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе украинской компании.

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Как заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском газовом рынке и своими действиями искусственно создает дефицит топлива.

Кроме того, украинская компания предложила ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.

Также, по мнению «Нафтогаза», «Газпром» должен допустить в свою газотранспортную систему для экспорта газа частные компании из РФ и стран Центральной Азии.

Ранее, 17 декабря, Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для украинцев на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. Он заметил, что цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали так много.

В ноябре глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

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