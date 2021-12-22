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Новый приказ о вакцинации студентов выпустили в Томском госуниверситете

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Томский госуниверситет (ТГУ) выпустил повторный приказ об обязательной вакцинации от COVID-19 для учащихся. Первый документ был отменен из-за неточности формулировок. Родители студентов написали жалобу в прокуратуру по поводу его незаконности, пишет РИА «Томск».

«Действительно, приказ о вакцинации обучающихся против коронавируса был отменен из-за неточности формулировок. В приказе не были учтены, например, категории студентов, не достигших 18 лет. После устранения недочетов приказ о вакцинации вновь выпущен», — сообщила сотрудница пресс-службы ТГУ.

В Смоленской области решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов, граждан старше 60 лет, а также жителей старше 18, у которых есть хронические заболевания. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом региона, опубликовано в среду, 8 декабря, на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Указанным группам граждан необходимо пройти вакцинацию первым компонентом до 10 января 2022 года, а вторым — до 31 января.

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